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Барды во время выступления на фестивале авторской песни

Традиционный фестиваль "Чимганское эхо" стартует 14 июня

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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История фестиваля "Чимганское эхо" началась с 1977 года, у него большая миссия.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Ежегодный эколого-туристический фестиваль "Чимганское эхо" в этом году пройдет с 14 по 16 июня в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.travel.

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В рамках мероприятия будут организованы соревнования по скайраннингу, скалолазанию, маунтинбайку. Кроме того, запланирован конкурс авторской песни, на который приедут артисты из Казахстана, Кыргызстана, России и других стран СНГ.

История фестиваля "Чимганское эхо" началась с 1977 года, у него большая миссия. С одной стороны, он ежегодно привлекает внимание к экологическим темам, с другой — сохраняет и развивает музыкальный жанр авторской песни.

Еще он объединяет огромное количество не просто граждан разных республик, но и туристов, любящих активный отдых в горах. Поэтому еще одна важная миссия фестиваля — популяризация экологического туризма в Узбекистане.

Теги:
песни, Чимган, экология, фестиваль



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