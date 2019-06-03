ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой, осуществляемой в Букинском районе в рамках Пяти инициатив, в ходе чего посетил Парк молодежи в махалле Бустон, сообщает УзА.

Перед президентом выступила ученица третьего класса общеобразовательной школы № 27 и поэтесса Фазилат Якубова, рассказав стихотворение о пяти инициативах.

УзА Автомобиль в подарок: Шавкат Мирзиёев оценил стихотворение школьницы

Шавкату Мирзиёеву настолько понравилось стихотворение, что он подарил отцу девочки автомобиль, порекомендовав создать в их доме библиотеку, названную "Фазилат", пишет "Подробно.уз".

Также в сообщении говорится, что в парке, занимающем почти 2 гектара площади, расположились площадки для волейбола, баскетбола, настольного тенниса, можно поиграть в шашки и шахматы, установлены аттракционы, имеются танцевальная площадка и интернет-кафе.

УзА Автомобиль в подарок: Шавкат Мирзиёев оценил стихотворение школьницы

Для популяризации чтения книг в махалле открыта общественная библиотека, способная обслуживать около 4 тысяч читателей. Реконструирован и передан на баланс детско-юношеской спортивной школы стадион на 450 зрителей. Здесь будут заниматься футболом более ста учащихся.

Шавкат Мирзиёев указал на недостаточный уровень пропаганды чтения >>

Также была отремонтирована и оснащена необходимым оборудованием сельская семейная поликлиника №7. Медучреждение, рассчитанное на прием 100 пациентов в сутки, обслуживает 14 тысяч жителей пяти махаллей. Здесь организованы стационар, социальная аптека, внедрена система "Электронная поликлиника".

Шавкат Мирзиёев ознакомился с условиями в поликлинике, посетил открывшийся рядом швейный цех ООО "Бустон барака чеварлари" и побеседовал с швеями.

УзА Автомобиль в подарок: Шавкат Мирзиёев оценил стихотворение школьницы

"Я хочу, чтобы вы, женщины, были довольны, видеть ваши сияющие от счастья глаза. Если довольны вы, то довольны и ваши семьи, ширится кругозор и повышается духовность ваших детей", - сказал президент республики.

В Бустоне также открыт салон красоты и возобновлена деятельность закрытого на долгие годы детского сада, который после современного ремонта примет 150 воспитанников. Открыт кинотеатр на 150 мест, дом творчества с кружками по танцам, игре на доире, рубабе, фортепиано, изобразительному искусству и другим.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Экопарк культуры и просветительства в Букинском районе указал на недостаточный уровень пропаганды чтения в республике.

УзА Автомобиль в подарок: Шавкат Мирзиёев оценил стихотворение школьницы

Он указал на необходимость разработки совместно с Национальной библиотекой Узбекистана научно обоснованной методики пропаганды чтения, а также списков литературы по возрастам.

Пять инициатив президента охватывают основные вопросы для будущего развития государства: повышение интереса молодежи к искусству, физическая закалка молодежи, повышение навыков населения в работе с ИКТ, повышение духовности молодежи и пропаганда чтения, создание новых рабочих мест для женщин.