Никто не навещает: подробности избиения узбекистанки из Булунгура - видео

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Самаркандский телеканал STV показал сюжет о девушке Зухре Умаровой, которую супруг жестоко избил через несколько дней после свадьбы.
В репортаже сообщается, что девушка вышла замуж только 18 мая и спустя 10 дней супруг по неизвестным причинам набросился на нее и начал избивать.
"Изо рта шла кровь, голова разбита. Еще немного и муж избил бы и ее. Вот уже четвертый день, а никто даже не пришел ее навестить", - рассказывает мать девушки.
По ее словам, дочь была сильно напугана, а муж потребовал от супруги сообщить врачам о падении с лестницы.
Напомним, в городе Булунгуре Самаркандской области через 10 дней после свадьбы невеста из-за жениха оказалась в реанимации.
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В тот злополучный день мужчина, сказав, что пошел в магазин за мороженым, вернулся домой в нетрезвом состоянии и затеял ссору с Зухрой. Закрыв двери в дом, супруг стал жестоко избивать женщину, пока она не потеряла сознание.
Умарова пожаловалась, что в правохранительных органах ей порекомендовали лечиться и не проводить медэкспертизу, отметив, что ей самой "это дороже обойдется".
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Ведется работа правоохранительных органов по данному случаю в связи с подачей со стороны потерпевшей заявления о возбуждении уголовного дела. Комитет женщин области настоял на проведении экспертизы.