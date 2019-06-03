Шавкат Мирзиёев поручил закрыть мусорный полигон в Ахангаране

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании с активом Ташкентской области поручил закрыть полигон бытовых отходов в Ахангаране.

"Полигон в Ахангаранском районе, куда сбрасываются бытовые отходы из Ташкента, заполнился на 98%. Поэтому необходимо закрыть этот полигон и построить новый. Это важно для чистоты экологии и здоровья населения", — сказал президент.

По данным пресс-службы главы государства, особое внимание на совещании также было уделено состоянию дел в социальной и коммунальной сферах.

"Проблема в том, что централизованное питьевое водоснабжение якобы имеют 64% населения области. На деле этот показатель составляет 40-50%. А в Букинском, Куйичирчикском, Уртачирчикском, Юкоричирчикском районах и городе Нурафшоне не доходит и до 30%. Как вам сидится в своих кабинетах?" — сказал Шавкат Мирзиёев.

Чтобы решить эту проблему, планируется построить и отремонтировать 440 километров водопроводных сетей и 301 гидросооружение. Начата работа в рамках первого этапа реализуемого с участием Азиатского банка развития проекта на 144 миллиона долларов.

Кроме того, президент дал поручения по скорейшему решению проблем в системе среднего образования и здравоохранения, а также проблем, связанных с внутренними дорогами.