Названа дата открытия генконсульства Узбекистана в Казани

Консульство будет охватывать все регионы Приволжского федерального округа.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Официальное открытие Генерального консульства Узбекистана в Казани состоится 13 июня, сообщает ИА "Татар-информ". Оно расположилось в одном из торговых центров на Спартаковской улице.

Генконсул республики в Казани Фариддин Насриев рассказал, что консульство будет охватывать весь Приволжский федеральный округ.

Ожидается, что на церемонию приедут президент Татарстана Рустам Минниханов, а также Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов.

Фариддин Насриев был назначен генконсулом республики в Казани в прошлом году. Ранее он занимал должность заместителя директора Консульско-правового департамента МИД Узбекистана.

В прошлом году Министерство иностранных дел республики открыло три генконсульства в РФ — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Их приоритетная задача — обеспечение защиты прав и интересов граждан Узбекистана, которые постоянно или временно проживают в России.

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