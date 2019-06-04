Узбекских курсантов наградили за успехи на международных олимпиадах

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. В понедельник, 3 июня, Академия вооруженных сил поздравила своих курсантов и их наставников с успехами на олимпиадах, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Напомним, на V международной олимпиаде по военно-профессиональной подготовке курсантов из стран СНГ, которая проходила с 12 по 18 мая в Рязани, ребята заняли почетное второе место, и это несмотря на сложные погодные условия.

Участники показали не только свои навыки в стрельбе, на полосе препятствий и за рычагами БМД, но и знания точных наук, без которых нельзя обойтись в современной армии. Молодые люди получили ценные подарки из рук заместителя министра обороны, генерал-майора Азизбека Икрамова.

Помимо этого, курсанты Академии вооруженных сил принимали участие в международной олимпиаде по математике, которая проходила в городе Караганда (Казахстан) с 20 по 25 апреля. Тогда узбекские участники заняли почетное третье место и были удостоены подарков.

Олимпиада по математике проходила в несколько этапов, которые подразумевали решение сложных математических задач и демонстрацию физических возможностей в военизированной спартакиаде.

Не забыли и о наставниках молодых людей – их также наградили за вклад в подготовку и успехи представителей Отечества на международных состязаниях. Стоит отметить, что курсанты Министерства обороны Узбекистана уже не первый раз в этом году занимают призовые места на олимпиадах по математике, информатике и военно-профессиональной подготовке.

Международная олимпиада курсантов была организована в 2014 году Советом министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств. Состязание проводится в целях повышения качества подготовки военных кадров, формирования и раскрытия научных и творческих способностей, а также для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений. Главным призом олимпиады является Кубок министра обороны Российской Федерации – председателя Совета министров обороны государств-участников СНГ.