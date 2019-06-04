Улицы около ташкентских мечетей перекроют ради праздничного намаза

Пятого июня во всех мечетях республики будет совершен праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Улицы около столичных мечетей перекроют в ночь с 4 на 5 июня, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

"В связи с проведением праздничной молитвы для удобства посетителей мечетей в ночь с 4 на 5 июня прилегающие к мечетям улицы в радиусе до одного километра будут закрыты для движения транспортных средств с 02:00 до 06:00 часов 5 июня", - говорится в публикации.

Ташкентцам рекомендовали воспользоваться услугами общественного транспорта.

"Если же вы едете на собственном автомобиле, то предложите вашим родным, друзьям, соседям поехать с вами в одной машине", - посоветовали в ГУВД.

Пятого июня во всех мечетях республики будет совершен праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит. В Ташкенте время праздничной молитвы выпадает на 5:10 утра. В других городах намаз будет прочтен через 15 минут после восхода Солнца.

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