19:50 04 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Молитва, архивное фото

Улицы около ташкентских мечетей перекроют ради праздничного намаза

© sputnik Стас Этвеш
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0

Пятого июня во всех мечетях республики будет совершен праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Улицы около столичных мечетей перекроют в ночь с 4 на 5 июня, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

"В связи с проведением праздничной молитвы для удобства посетителей мечетей в ночь с 4 на 5 июня прилегающие к мечетям улицы в радиусе до одного километра будут закрыты для движения транспортных средств с 02:00 до 06:00 часов 5 июня", - говорится в публикации.

Ташкентцам рекомендовали воспользоваться услугами общественного транспорта.

"Если же вы едете на собственном автомобиле, то предложите вашим родным, друзьям, соседям поехать с вами в одной машине", - посоветовали в ГУВД.

Пятого июня во всех мечетях республики будет совершен праздничный намаз по случаю праздника Рамазан хайит. В Ташкенте время праздничной молитвы выпадает на 5:10 утра. В других городах намаз будет прочтен через 15 минут после восхода Солнца.

Стало известно время проведения праздничного намаза в Узбекистане >>>

Теги:
транспорт, ислам, Ташкент, Мечети, Ураза-байрам



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Рисунки в переходе между станциям Алишер Навои и Пахтакор в Ташкенте
Все краски метро: выставка рисунков в самом сердце ташкентской подземки
Хозяин путешествует пешком со своим слепым псом - видео растопит сердце
Хозяин путешествует пешком со слепым псом - видео растопит ваше сердце
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054