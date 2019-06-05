В Сети начали продавать кроссовки, в которых Мирзиёев готовил плов

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Кроссовки, в которых президент Узбекистана готовил плов на снимке своей дочери Саиды, теперь стали самой желанной обувью в республике. Более того, в Facebook уже начали размещать объявления, где продают точно такие же кроссовки.
Эта модель обойдется вам в 550 долларов.
Один из онлайн-продавцов написал, что делает из только "на заказ" и это будет сто процентов оригинал.
Кстати, Шавкат Мирзиёев на снимке стоит в кроссовках Z Zegna, которые на самом деле стоят во всех онлайн-магазинах не более 400 долларов.
Z Zegna — это молодежная линия одежды от одного из старейших итальянских брендов Ermenegildo Zegna, которая делает акцент на стиле casual. Костюмы, обувь и аксессуары Z Zegna популярны, прежде всего, у активных деловых мужчин.
Напомним, фотография, где президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев готовит плов побила все рекорды узбекских социальных сетей - за одну ночь снимок набрал более 40 тысяч лайков у дочери главы республики Саиды Мирзиёевой и стал самым обсуждаемым в Сети.
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Пользователи заметили, что это первый снимок Шавката Мирзиёева в неформальной обстановке. Также многие написали, что очень бы хотели попробовать "президентский плов".
Многие пользователи, по их словам, даже прослезились, сравнивая президента с их отцами, которых уже нет в живых.