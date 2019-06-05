Сколько мусульман совершили праздничный намаз в мечетях Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Более 2,2 миллиона человек посетили мечети Узбекистана, чтобы совершить намаз в честь Рамазан хайита, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Комитета по делам религий кабмина страны.
"По всей республике праздничную молитву совершили более 2,2 миллиона человек в 1,9 тысячи мечетей", — сообщили в комитете.
После намаза люди идут в гости к родным и близким, угощают друг друга пловом и сладостями. Важной традицией в этот праздник также является посещение могил родственников, люди убирают кладбища, приводят в порядок прилегающую к ним территорию.
В этом году в Узбекистане, где проживают 33 миллиона человек и более 90% населения исповедуют ислам, Рамазан хайит отмечается 5 и 6 июня.