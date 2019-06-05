Сколько мусульман совершили праздничный намаз в мечетях Узбекистана

Праздничная молитва прозвучала с 05:00 до 05:50 по местному времени.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Более 2,2 миллиона человек посетили мечети Узбекистана, чтобы совершить намаз в честь Рамазан хайита, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Комитета по делам религий кабмина страны.

"По всей республике праздничную молитву совершили более 2,2 миллиона человек в 1,9 тысячи мечетей", — сообщили в комитете.

Праздничная молитва прозвучала с 05:00 до 05:50 по местному времени . В Ташкенте намаз совершили почти 480 тысяч верующих в более 100 мечетях, в том числе в центральной — "Хазрати Имам". Туда прибыли около 12 тысяч мусульман, для их удобства общественный транспорт в городе работал с 04:00 часов.

После намаза люди идут в гости к родным и близким, угощают друг друга пловом и сладостями. Важной традицией в этот праздник также является посещение могил родственников, люди убирают кладбища, приводят в порядок прилегающую к ним территорию.

В этом году в Узбекистане, где проживают 33 миллиона человек и более 90% населения исповедуют ислам, Рамазан хайит отмечается 5 и 6 июня.