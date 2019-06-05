Глава МВД объяснил отмену требования езды с включенными фарами

До 1 января 2021 года требование применяется только к машинам, оснащенным дневными ходовыми огнями с автоматическим включением.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов объяснил отмену требования езды с включенными фарами, в интервью для УзА.

Согласно новому постановлению Правительства № 460 от 4 июня, требование о включении фар во время движения будет предъявлено не к водителям, а к производителям автомобилей.

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Таким образом данный постановление о включении фар днем отложили на два года и до 1 января 2021 года требование применяется только к машинам, оснащенным дневными ходовыми огнями с автоматическим включением.

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Как рассказал Пулат Бобожонов, для данного нововведения необходимо дополнительное время. Все автомобили должны соответствовать общим требованиям и оснащены дневными ходовыми огнями.

"Кроме этого, некоторые водители самовольно начали устанавливать различные приборы, хотя это не предусмотрено в техническом документе автотранспорта. В свою очередь, на местах наблюдались различные инциденты", - сказал Бобожонов.

Также глава МВД заявил, что на данный момент практически все автомобили, произведенные в Узбекистане, не оснащались ДХО, необходимыми для езды с включенными фарами в светлое время суток.

"С 1 января 2020 года установка световых приборов с автоматическим включением в дневное время суток на автомобили, производимые на внутренний рынок, будет определена как обязательная. Импортные автомобили, не имеющие световых приборов с автоматическим включением, не будут допускаться к ввозу в страну", - заказал глава МВД.

Бобожонов заверил, что в соответствии с поручением правительства будет разработан соответствующий законопроект, направленный на уменьшение размера штрафа в Кодексе об административной ответственности за нарушение правил использования внешних осветительных приборов.