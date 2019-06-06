Стихия не отступает: хокимият Ташкента просит жителей быть осторожными

Сегодня погода в Ташкенте снова не порадует жителей: ветер во время грозы может подняться до 20 метров в секунду, а осадки не прекратятся.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. В Узбекистане сегодня, 6 июня, сохранится переменная облачность, осадки, гром и молния. Хокимият Ташкента попросил жителей столицы не находится под деревьями и не оставлять там автомобили.

Согласно информации, в Ташкенте сохранится ветер 5-10 метров в секунду, а во время грозы возможно усиление до 20 метров в секунду.

Стихийное бедствие в Ташкенте: ливень и град с "куриное яйцо" - видео >>

Напомним, сегодняшняя ночь в столице выдалась очень тяжелой - в городе царил полный хаос.

Все в воде: как Ташкент переживал град и ливень - видео >>

Залиты дороги, выходы к магазинам, тротуары и, в придачу ко всему, огромный град.

В мэрии Ташкента попросили граждан, ставших очевидцами затопления улиц, обратиться по номерам 1050 и 1055.