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Стихия не отступает: хокимият Ташкента просит жителей быть осторожными

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Сегодня погода в Ташкенте снова не порадует жителей: ветер во время грозы может подняться до 20 метров в секунду, а осадки не прекратятся.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. В Узбекистане сегодня, 6 июня, сохранится переменная облачность, осадки, гром и молния. Хокимият Ташкента попросил жителей столицы не находится под деревьями и не оставлять там автомобили.

Согласно информации, в Ташкенте сохранится ветер 5-10 метров в секунду, а во время грозы возможно усиление до 20 метров в секунду.

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Напомним, сегодняшняя ночь в столице выдалась очень тяжелой - в городе царил полный хаос.

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Залиты дороги, выходы к магазинам, тротуары и, в придачу ко всему, огромный град.

В мэрии Ташкента попросили граждан, ставших очевидцами затопления улиц, обратиться по номерам 1050 и 1055.

Теги:
молния, гроза, град, ливень, дождь, стихия, Ташкент, Ташкент, погода



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