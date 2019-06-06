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Председатель Европейского совета Дональд Туск в Узбекистане.

Экскурсия и световое шоу: как развлекали в Самарканде главу Евросовета

© Instagram / Donald Tusk
Общество
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Дональд Туск впервые побывал в Узбекистане именно в год 25-летия установления дипломатических отношений между республикой и Евросоюзом.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Для председателя Европейского совета Дональда Туска в Самарканде организовали экскурсию по достопримечательностям, а вечером — световое шоу.

Главу Европейского совета восхитили древние города Узбекистана – фото >>>

Дональд Туск на днях впервые побывал в Узбекистане. Он встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и посетил древние города Бухару и Самарканд.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в Узбекистане.
© Instagram / Donald Tusk
Председатель Европейского совета Дональд Туск в Узбекистане.

В Самарканде 1 июня его встретили хоким области Эркинжон Турдимов, представители министерств и ведомств страны, сообщили в Госкомтуризма. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, инноваций и инвестиций, транспорта, науки, образования и здравоохранения. 

Также для Туска провели экскурсию по достопримечательностям. Он побывал на площади Регистан, в мавзолее Амира Тимура, осмотрел комплекс Шахи Зинда, а кроме того — посетил бумажную фабрику "Конигил Мерос".

Председатель Европейского совета Дональд Туск в Самарканде.
© Пресс-служба Госкомтуризма
Председатель Европейского совета Дональд Туск в Самарканде.

"Посетив исторические объекты города, Дональд Францишек Туск выразил свое восхищение величием этих сооружений", — отметили в комитете.

Вечером, когда стемнело, для иностранных гостей устроили 3D-шоу на площади Регистан.

Световое шоу на площади Регистан в Самарканде.
© Пресс-служба Госкомтуризма
Световое шоу на площади Регистан в Самарканде.

Судя по фотографии, Туск не покинул гостеприимный Самарканд с пустыми руками — ему вручили подарок.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в Самарканде.
© Пресс-служба Госкомтуризма
Председатель Европейского совета Дональд Туск в Самарканде.

Председатель Евросовета впервые побывал в Узбекистане именно в год 25-летия установления дипломатических отношений между республикой и Евросоюзом.

Теги:
Туризм, Узбекистан, Самарканд



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