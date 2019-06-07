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Лечебные травы

Лекари в Узбекистане смогут легально работать

Sputnik
Общество
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Теперь лекари будут проходить регистрацию в качестве юридического лица и смогут пройти курсы повышения квалификации.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik.В Узбекистане лицам без медицинского образования разрешат заниматься медициной, сообщает Минздрав.

Известно, что сейчас министерством подготавливается проект по организации спецкомиссии по лицензированию лекарей, использующих методы народной медицины.

В состав комиссии, наряду с врачами входят и психологи, технические специалисты, религиозные деятели и представители народной медицины.

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Желающие заниматься народной медициной в дальнейшем проходят испытание перед представителями данной комиссии по осведомленности об основах современной медицины, применению своих знаний в практике.

Теперь лекари, оказывающие медуслуги с использованием методов народной медицины, по результатам своей работы считаются ответственными перед законом наравне с медработниками.

Теперь лекари будут проходить регистрацию в качестве юридического лица.

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Также известно, что в Ташкентском институте усовершенствования врачей будут организованы кафедра народной медицины и курсы повышения квалификации в направлении "Народная медицина".

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев распорядился взять народную медицину под контроль.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, здоровье, лекарственные растения, лекарств, Медицина



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