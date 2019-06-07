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Уборка территории. Архивное фото

Узбекистанцев обязали отвечать за благоустройство территории

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Принято новое постановление президента.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Принято постановление президента "О дополнительных мерах по повышению эффективности работ в сфере благоустройства населенных пунктов", сообщает канал Министерства юстиции Республики Узбекистан.

Согласно документу, теперь функции изучения проблем и методологического обеспечения сферы благоустройства территорий будет исполнять Министерство жилищно-коммунального обслуживания.

Также утверждено несколько долгосрочных программ для повышения эффективности работ в сфере благоустройства, а уже с начала следующего года работники по благоустройству получат соответствующие надбавки.

Ирина Генцлер
© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер
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С 1 октября 2019 года юридические и физические лица несут ответственность за благоустройство прикрепленной за ними территорий.

Разработана и будет запущена в скором времени система "Благоустроенная территория". Так, с 1 января 2020 года при строительстве и реконструкции улиц будут предусматриваются комплексные мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий.

 

Теги:
город, уборка территорий, посадка, дом, благоустройство



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