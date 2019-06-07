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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Маргариту Симоньян выписали из больницы

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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19 0 0

​Накануне Симоньян госпитализировали после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян выписали из больницы после инцидента с Любовью Соболь.

Симоньян опубликовала в Twitter фото выписки, в которой указан диагноз: "Угроза позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. — Прим. ред.)" в связи с психоэмоциональным стрессом.

"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам. Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере", — написала Маргарита Симоньян.

​Накануне главный редактор "России сегодня" и RT доставили в больницу после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. 

Симоньян отказалась давать комментарии, однако Соболь настойчиво требовала ответа и преследовала ее по коридорам радиостанции. В результате Симоньян потребовалась помощь медиков.

© Sputnik / РИА Новости
Маргарита Симоньян госпитализирована после скандала с Любовью Соболь
Позже главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес Симоньян извинения.

"К Эху и лично Венедиктову у меня нет никаких претензий. Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир", — ответила она.

Симоньян также выразила надежду, что Любовь Соболь сама понимает, что поступила нехорошо.

"Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том. Всем добра", — добавила она.

Теги:
провокации, Эхо Москвы, RT, беременность, Маргарита Симоньян



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