Танцы, кураш и блестящие байки: в Ташкенте отметят Сабантуй

Праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир в честь "сабана" (плуга) отмечается ежегодно с древних времен.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Ташкенте 9 июня отметят древний татаро-башкирский праздник Сабантуй, сообщили в столичном хокимияте.

Мероприятие пройдет в парке имени Мирзо-Улугбека (Central Park Tashkent), начало — в 10:00 утра.

Гостей ждут выступления музыкальных ансамблей татаро-башкирского культурного центра, соревновани и выставка спортивных байков от мотоклуба. Победители турниров получат призы.

В прошлом году Сабантуй в Ташкенте отметили в парке культуры и отдыха "Дустлик". Тогда состязания в честь праздника растянулись по всему парку, сразиться за ценный приз мог любой желающий, вне зависимости от возраста и спортивной формы.

Это были кураш, состязания по поднятию гири, армрестлинг, залезание на столб, бег с яйцом в ложке, бег с коромыслом, перетягивание каната, бой соломенными мешками, битье горшков с завязанными глазами, бег в мешках.

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Сабантуй — это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир, который воздает хвалу основному орудию земледельцев — "сабану", то есть плугу.