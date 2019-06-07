19:42 07 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Сабантуй-2016

Танцы, кураш и блестящие байки: в Ташкенте отметят Сабантуй

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0

Праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир в честь "сабана" (плуга) отмечается ежегодно с древних времен.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В Ташкенте 9 июня отметят древний татаро-башкирский праздник Сабантуй, сообщили в столичном хокимияте.

Мероприятие пройдет в парке имени Мирзо-Улугбека (Central Park Tashkent), начало — в 10:00 утра.

Узбекский народный танец на празднике Сабантуй в Москве
Sputnik / Лев Рыжков
Зажигательный Сабантуй: узбечки показали народный танец в Москве
Гостей ждут выступления музыкальных ансамблей татаро-башкирского культурного центра, соревновани и выставка спортивных байков от мотоклуба. Победители турниров получат призы.

В прошлом году Сабантуй в Ташкенте отметили в парке культуры и отдыха "Дустлик". Тогда состязания в честь праздника растянулись по всему парку, сразиться за ценный приз мог любой желающий, вне зависимости от возраста и спортивной формы.

Это были кураш, состязания по поднятию гири, армрестлинг, залезание на столб, бег с яйцом в ложке, бег с коромыслом, перетягивание каната, бой соломенными мешками, битье горшков с завязанными глазами, бег в мешках.

Ширшова: на празднике Сабантуй все были как родные >>>

Сабантуй — это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир, который воздает хвалу основному орудию земледельцев — "сабану", то есть плугу.

Теги:
традиции, Ташкент, праздник



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

День рождения Пушкина в Ташкенте
Как жители Ташкента отмечают 220-летие Александра Пушкина
Aurus Senat
Шик и блеск: Россия представила люксовый автомобиль Aurus Senat – видео
Как уберечься от гастрита
Гастрит: что провоцирует болезнь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054