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Медсестра в операционной

Отравившихся в Караганде узбекистанцев выписали из больницы

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Сейчас решается отсутствия паспортов у граждан Узбекистана, которые передали свои документы пригласившему их соотечественнику.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Все пострадавшие рабочие, которые отравились бытовым газом на стройке одного из домов в Караганде, выписаны из больницы, сообщает МИД Узбекистана.

"По информации посольства нашей страны в Казахстане, все оставшиеся 12 граждан Узбекистана были выписаны из областного медицинского центра", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Консул и атташе по вопросам трудовой миграции посольства Узбекистана, прибывшие в г.Караганду, занимаются также вопросами отсутствия паспортов у вышеперечисленных лиц, которые передали свои документы пригласившему их соотечественнику для оформления регистрации.

Медицинская сестра проверяет капельницу. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Вяткин
Подробности массового отравления узбекистанцев в Казахстане
Чрезвычайное происшествие на одной из карагандинских строек случилось в ночь с 3 на 4 июня.

По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, находясь в доме, где производился ремонт, шестнадцать рабочих из Узбекистана получили отравление угарным газом в результате его утечки из бензинового агрегата, расположенного в помещении.

Теги:
Казахстан, отравление газом, отравление



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