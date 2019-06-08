Отравившихся в Караганде узбекистанцев выписали из больницы

Сейчас решается отсутствия паспортов у граждан Узбекистана, которые передали свои документы пригласившему их соотечественнику.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Все пострадавшие рабочие, которые отравились бытовым газом на стройке одного из домов в Караганде, выписаны из больницы, сообщает МИД Узбекистана.

"По информации посольства нашей страны в Казахстане, все оставшиеся 12 граждан Узбекистана были выписаны из областного медицинского центра", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Консул и атташе по вопросам трудовой миграции посольства Узбекистана, прибывшие в г.Караганду, занимаются также вопросами отсутствия паспортов у вышеперечисленных лиц, которые передали свои документы пригласившему их соотечественнику для оформления регистрации.

Чрезвычайное происшествие на одной из карагандинских строек случилось в ночь с 3 на 4 июня.

По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, находясь в доме, где производился ремонт, шестнадцать рабочих из Узбекистана получили отравление угарным газом в результате его утечки из бензинового агрегата, расположенного в помещении.