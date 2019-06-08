В каких случаях нужно обязательно включать фары днем - Минюст

На пресс-конференции, организованной Министерство юстиции, использование ближнего света фар в светлое время суток остается обязательным.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Стало известно в в каких ситуациях включения фар днем остается обязательным. Министерство юстиции Узбекистана объяснило постановление на специальной пресс-конференции.

Использование ближнего света фар в светлое время суток остается обязательным при при движении в составе организованной транспортной колонны, на автобусах и маршрутных транспортных средствах, при организованной перевозке группы детей и при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Также это правило остается обязательным для мотоциклов и мопедов.

Напомним, что ранее требование о включении фар днем отложили на 2 года. Согласно постановлению Правительства № 460 от 4 июня, требование о включении фар во время движения будет предъявлено не к водителям, а к производителям автомобилей.