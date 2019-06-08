Учение свет: преподаватели в Узбекистане получат надбавки

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Принято постановление о стимулировании труда педагогических работников, работающих в общеобразовательных учреждениях, расположенных в отдаленных регионах, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

Согласно документу, учителя, работающие в удаленных регионах республики получат соответствующие надбавки в соответствии с трудовым стажем. Проработав от полугода до трех лет учителю полагается надбавка 10 процентов. Если педагог работает больше 3 лет - 20 процентов. Преподаватели которые служат от пяти до десяти лет – 30 процентов, от десяти до пятнадцати лет – 40, а более пятнадцати лет – 50 процентов.