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Учительница средней школы. Архивное фото

Учение свет: преподаватели в Узбекистане получат надбавки

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Повышение зарплаты коснется педагогов, работающих в отдаленных регионах.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Принято постановление о стимулировании труда педагогических работников, работающих в общеобразовательных учреждениях, расположенных в отдаленных регионах, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

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Согласно документу, учителя, работающие в удаленных регионах республики получат соответствующие надбавки в соответствии с трудовым стажем. Проработав от полугода до трех лет учителю полагается надбавка 10 процентов. Если педагог работает больше 3 лет - 20 процентов. Преподаватели которые служат от пяти до десяти лет – 30 процентов, от десяти до пятнадцати лет – 40, а более пятнадцати лет – 50 процентов.

Теги:
педагог, зарплата, школа, Школа, учительница, учитель



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