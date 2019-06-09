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Узбекские спецназовцы на подготовке в Саянах

Узбекские военные выполнят боевые задачи в горах Красноярского края

© Пресс-служба Минобороны РФ
Общество
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Учения пройдут в рамках международного сотрудничества России и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik, Мария Науменко. Военные из Узбекистана в июне отправятся на учения в Центр горной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае. Об этом стало известно в ходе пресс-тура в войска Центрального военного округа.

Тренировка узбекских спецназовцев в Саянах
© Пресс-служба Минобороны РФ
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"Узбекистанцы будут отрабатывать преодоление различных горных препятствий: скалы, реки, осыпи, снежные и ледовые покровы, восхождение на перевалы и горные вершины", - сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан офицер отделения физподготовки Центрального военного округа Алексей Машков.

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Центр горной подготовки "Ергаки" расположен на территории одноименного природного парка, на высоте 1320 метров. В центре военнослужащие отрабатывают боевые задачи в условиях высокогорной местности, обучаются технике преодоления горных преград, а также выживанию в горно-таежной местности.

Теги:
военные учения, военные, горы, Красноярск, Россия, Узбекистан



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