Delta City будет построен в другой части Ташкента

В течение месяца будет решаться, где теперь построить Центральный парк.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Многофункциональный комплекс Delta City не будут строить в Юнусубадском районе, следует из постановления президента Узбекистана.

Национальному агентству проектного управления и хокиму Ташкента поручено в течение месяца провести переговоры с южнокорейской компанией Posco E&C по строительству Delta City в другой части Ташкента и по их итогам внести предложения в Администрацию президента.

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Ранее предполагалось, что комплекс построят в Юнусабадском районе, на территории, граничащей с улицами Ифтихор, Амира Темура, Кичик халка йули и Сандиккургон. Ожидалось, что будут охвачены участки "Узэкспоцентра", Международного бизнес-центра и "Интерсервиса".

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Напомним, согласно плану, новый комплекс будет расположен на территории в 2,5 гектара.

Инвесторам и подрядчикам выделят льготы – до 1 января 2022 года их освобождают от всех видов налогов, за исключением единого социального платежа и таможенных пошлин.

Помимо самой территории парка в городе появятся пятизвездочные отели, торгово-развлекательный центр, административные здания для банка.