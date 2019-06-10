Как изменится порядок поступления детей в школы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило Административный регламент предоставления государственных услуг по приему детей в общие среднеобразовательные учреждения, сообщает правовой канал в Telegram.
Такой подход позволит снизить участие руководителей школ в отборе учеников, а также сделает процесс поступления более прозрачным.
В этом году прием начнётся с 20 июня, а в последующие годы – с 15 июня и будет продолжаться до 31 августа. Действие регламента распространяется на следующие общеобразовательные учреждения:
- начальная школа;
- средняя общеобразовательная школа;
- специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов (кроме спецшкол искусства и культуры и спецшкол-интернатов олимпийского резерва).
С полным перечнем образовательных учреждений, в которых изменится порядок приема можно ознакомиться по ссылке.
При этом дети, которым 7 лет исполняется уже после начала учебного года, будут приниматься в образовательные учреждения до 31 декабря.
Поэтапное введение механизма приема детей в общеобразовательные учреждения через центры госуслуг или портал предусмотрено постановлением президента от 5 сентября 2018 года. Также, согласно указу президента и госпрограмме на 2019 год, аналогичный механизм будет действовать и в ВУЗах, что позволит облегчить процесс поступления абитуриентов из регионов.