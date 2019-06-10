Как изменится порядок поступления детей в школы Узбекистана

Начиная с этого учебного года, поступление будет осуществляться через Единый портал или Центры госуслуг. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило Административный регламент предоставления государственных услуг по приему детей в общие среднеобразовательные учреждения, сообщает правовой канал в Telegram.

Начиная с 2019/2020 учебного года, прием детей в школы будет осуществляться поэтапно через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг республики.

Такой подход позволит снизить участие руководителей школ в отборе учеников, а также сделает процесс поступления более прозрачным.

В этом году прием начнётся с 20 июня, а в последующие годы – с 15 июня и будет продолжаться до 31 августа. Действие регламента распространяется на следующие общеобразовательные учреждения:

- начальная школа;

- средняя общеобразовательная школа;

- специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов (кроме спецшкол искусства и культуры и спецшкол-интернатов олимпийского резерва).

С полным перечнем образовательных учреждений, в которых изменится порядок приема можно ознакомиться по ссылке.

При этом дети, которым 7 лет исполняется уже после начала учебного года, будут приниматься в образовательные учреждения до 31 декабря.

Поэтапное введение механизма приема детей в общеобразовательные учреждения через центры госуслуг или портал предусмотрено постановлением президента от 5 сентября 2018 года. Также, согласно указу президента и госпрограмме на 2019 год, аналогичный механизм будет действовать и в ВУЗах, что позволит облегчить процесс поступления абитуриентов из регионов.