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Брутальный парикмахер: как новосибирские дети полюбили узбекистанца

Брутальный парикмахер: как новосибирские дети полюбили узбекистанца

© NGS
Общество
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Узбекистанец Тимур Газиев обожает детей, а их родители выстраиваются в очередь в его мастерскую.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Новосибирске есть самый модный и брутальный детский парикмахер, родом из Ферганы, к которому выстраивается целая очередь из клиентов, сообщает местное издание NGS.

27-летний узбекистанец Тимур Газиев может найти общий язык с любым: трудный подросток, "особенные дети" и просто безумно активные ребята.

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Публикация от Детская Пыточная (@leva_nsk)

По словам издания, сам мужчина, который к слову, весь в татуировках, называет свою работу "детской пыточной". Любого ребенка он может постричь за 15 минут, в то время, как их родители даже притронуться не могут к волосам своего чада.

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Публикация от Детская Пыточная (@leva_nsk)

Его салон находится на улице Троллейной в ТРК "Континент". В самом зале стулья в виде автомобилей, по телевизору крутят мультики и, конечно же, много конфет.

"С детьми мне комфортно. День поработаешь со взрослыми — человек 10–15 — и к вечеру убитый вообще, не хочется ничего делать, это будто высасывает из тебя энергию. Свои проблемы накидывают, ты их слушаешь, ты свои рассказываешь, все это перемешивается. А с детьми как — они приходят, улыбаются, веселятся, эмоции такие дарят, и даже если в день 20–30 человек — к вечеру ты бодрый, можешь что-то еще поделать", — считает парикмахер.

По словам мастера, стрижки он начала делать еще в 11 лет - мама, воспитывающая всех детей одна, научила его этому труду.

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Публикация от Детская Пыточная (@leva_nsk)

"Ты после учебы приходишь, моешь головы, а на улицах жара, все купаются, отдыхают, а ты ничего не можешь сделать — тебе надо работать. Я тогда ненавидел это все! Потому что я был ребенком, я хотел развлечься", — вспоминает Газиев.

Уже в 13 лет он переехал в Россию, а потом закончил университет и стал нефтяником по образованию.

По его словам, уже буквально через полгода ему это надоело и переехал в Новосибирск, где стал тренироваться в парикмахерском деле.

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Публикация от Детская Пыточная (@leva_nsk)

Сейчас на его страничке в Instagram уже более тысячи подписчиков, а клиенты продолжают постить веселые фото и видео, где их дети радуются встрече с любимым парикмахером.

В его ближайших планах — открыть свой салон, где могли бы делать прически и дети, и взрослые. Причем это должна быть не просто парикмахерская, а творческое пространство, где было бы место и целой ванне киндер-сюрпризов для детей, и уголок с шампанским для уставшей мамы, а также мультфильмы и PlayStation. 

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Публикация от Детская Пыточная (@leva_nsk)

По словам мастера, ему проще работать с детьми, потому что он сам еще ребенок.

Теги:
фото, Instagram, Instagram, Instagram, родители, дети, парикмахер, узбекистанец, Новосибирск



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