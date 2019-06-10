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Первый замминистра жилищно-коммунального обслуживания Дилшод Азимов и глава постоянного представительства Азиатского банка развития в Узбекистане Синди Малвичини подписали меморандум

Бухару и Карши обеспечит водой частный оператор

Пресс-служба АБР
Общество
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Это улучшит работу и управление существующих систем водоснабжения и санитарии в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Первый заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Дилшод Азимов и глава постоянного представительства Азиатского банка развития в Узбекистане Синди Малвичини заключили меморандум. Об этом передает пресс-служба АБР.

Стороны договорились совместными усилиями улучшить муниципальную инфраструктуру водоснабжения в Самарканде, Бухаре, Намангане и Карши. 

"Мы верим, что проект позволит привлечь опытного частного водного оператора, что будет способствовать улучшению доставки и качества оказания услуг населению этих четырех городов", – сказал первый заместитель министра Дилшод Азимов.

Правительство Узбекистана определило сектор водоснабжения и санитарии в качестве одного из главных приоритетов национальной стратегии развития.

АБР выступит в качестве советника для правительства в подготовке проектов водоснабжения и санитарии в Самарканде, Бухаре, Намангане и Карши, и привлечения частных партнеров к началу 2021 года.    

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Теги:
ЖКХ, Бухара, Самарканд, Карши, Наманган, водоснабжение, Азиатский банк развития, Узбекистан



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