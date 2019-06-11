Военные совершат марши на бронетехнике на учениях в Узбекистане

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Цены на автомобили в Узбекистане останутся прежними Компания "Узавтосаноат" уже очень давно удерживает цены на автомобили несмотря на то, что растут тарифы на коммунальные услуги, а курс доллара поднимается. 1

Еще одна узбекистанка госпитализирована после побоев ревнивого мужа И снова семейные драмы в Узбекистане: мужчина избил свою жену, приревновав к другому мужчине. По сообщению МВД, он уже задержан, а девушка находится в больнице. 220