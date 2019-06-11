Военные совершат марши на бронетехнике на учениях в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Четырехдневные совместные тактические учения министерства обороны, Национальной гвардии, пограничных войск начались на территории Ташкентского военного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Узбекистана.
Учения пройдут на территории Ташкента, Ташкентской и Сырдарьинской областей.
Там подразделения Минобороны отработают задачи по взаимодействию с пограничными войсками, Национальной гвардией, органами управления территориальных подразделений МВД и МЧС.
Участники учений совершат марши на автомобильной и бронетехнике на большие расстояния.