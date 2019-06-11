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Военные совершат марши на бронетехнике на учениях в Узбекистане

Sputnik
Общество
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Учения пройдут на территории Ташкента, Ташкентской и Сырдарьинской областей.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Четырехдневные совместные тактические учения министерства обороны, Национальной гвардии, пограничных войск начались на территории Ташкентского военного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Узбекистана.

Учения пройдут на территории Ташкента, Ташкентской и Сырдарьинской областей.

Там подразделения Минобороны отработают задачи по взаимодействию с пограничными войсками, Национальной гвардией, органами управления территориальных подразделений МВД и МЧС.

Участники учений совершат марши на автомобильной и бронетехнике на большие расстояния.

Теги:
Минобороны Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан, военные, военные учения, учения



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