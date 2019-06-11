В Узбекистане будут праздновать День библиотекаря

По всей республике этот праздник будут отмечать ежегодно 21 мая.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В Узбекистане учредили профессиональный праздник День библиотекаря. Об этом говорится в постановлении президента.

Праздник будут отмечать 21 мая. Библиотекарей в этот день станут награждать госнаградами и премиями за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие информационно-библиотечной сферы.

Также в стране откроется 186 районных (городских) информационно-библиотечных центров.

Во всех центрах установят специальное компьютерное оборудование и другие вспомогательные средства для обслуживания лиц с ограниченными возможностями.

Информационно-библиотечные центры смогут оказывать населению платные услуги: языковые, компьютерные курсы, создание копий бумажных, аудио- и видеоматериалов.