Посол РФ в Узбекистане: мы заинтересованы в процветании друг друга

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев на торжественном приеме в Ташкенте поздравил собравшихся с Днем России и пожелал обеим странам дальнейшего развития и процветания, а также укрепления позиций на международной арене.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Посол РФ в Узбекистане поздравил соотечественников с Днем России и пожелал двум братским народам процветания и дальнейшего укрепления экономических, гуманитарных и культурных связей.

В своем выступлении глава российской дипмиссии особо подчеркнул, что взаимоуважение и равноправное партнерство между Ташкентом и Москвой - показатель единения двух народов.

"Для меня большая честь вновь отмечать День России на гостеприимной узбекской земле, где в мире и согласии проживает миллионная диаспора наших соотечественников. Они не только вносят свой посильный вклад в процветание республики, но и способствуют укреплению многовековых уз дружбы населяющих наши страны народов. Узбекистан сегодня – наш ключевой партнер в Центральной Азии, отношения с которым выстраиваются на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга", — заметил Владимир Тюрденев.

По его словам, доказательством высокого уровня доверия между странами служит постоянные контакты на разном уровне и в различных сферах. Десятки инвестиционных проектов, в том числе самый масштабный касается строительства первой в Центральной Азии АЭС. На новый уровень вышло и гуманитарное сотрудничество: с осени этого года в республике открываются филиалы сразу нескольких российских вузов — МГИМО, МЭИ и МИФИ.

"Убежден, что добрососедские взаимосвязи между Россией и Узбекистаном имеют большое будущее. Мы искренне заинтересованы в устойчивом развитии и процветании друг друга, повышении авторитета и укреплении позиций в регионе и на международной арене", — заключил российский посол, подняв бокал за процветание двух стран и за здоровье лидеров России и Узбекистана.

Ранее Владимира Путина и граждан России поздравил с государственным праздником президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В РФ 12 июня, начиная с 2002 года, отмечается как День России. Сам праздник был утвержден в 1991 году по случаю принятия Декларации о суверенитете РСФСР.