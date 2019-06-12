Посол РФ в Узбекистане: мы заинтересованы в процветании друг друга

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Посол РФ в Узбекистане поздравил соотечественников с Днем России и пожелал двум братским народам процветания и дальнейшего укрепления экономических, гуманитарных и культурных связей.
В своем выступлении глава российской дипмиссии особо подчеркнул, что взаимоуважение и равноправное партнерство между Ташкентом и Москвой - показатель единения двух народов.
"Для меня большая честь вновь отмечать День России на гостеприимной узбекской земле, где в мире и согласии проживает миллионная диаспора наших соотечественников. Они не только вносят свой посильный вклад в процветание республики, но и способствуют укреплению многовековых уз дружбы населяющих наши страны народов. Узбекистан сегодня – наш ключевой партнер в Центральной Азии, отношения с которым выстраиваются на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга", — заметил Владимир Тюрденев.
"Убежден, что добрососедские взаимосвязи между Россией и Узбекистаном имеют большое будущее. Мы искренне заинтересованы в устойчивом развитии и процветании друг друга, повышении авторитета и укреплении позиций в регионе и на международной арене", — заключил российский посол, подняв бокал за процветание двух стран и за здоровье лидеров России и Узбекистана.
Ранее Владимира Путина и граждан России поздравил с государственным праздником президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В РФ 12 июня, начиная с 2002 года, отмечается как День России. Сам праздник был утвержден в 1991 году по случаю принятия Декларации о суверенитете РСФСР.