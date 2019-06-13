Двор без машин: в Ташкенте могут запретить парковку у жилых домов

По словам ГУВД, во всем мире существуют специальные стоянки, где жители домов могут парковать свои автомобили, а дома уже добираться пешком.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. В Ташкенте могут запретить заезжать во двор многоэтажек и парковаться там, сообщает ГУВД.

Сотрудники органов решили провести опрос по поводу введения запрета.

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Пока опрос не имеет юридической силы, но если большое количество граждан выступят за введение запрета, возможно к теме присоединятся и депутаты. Принять участие в опросе можно здесь.

"В зарубежных странах, на которые так любят кивать иные наши граждане, люди вполне спокойно относятся к тому факту, что подъехать прямо к офису или дому возможности нет. И оставляют свой автомобиль на специально отведенной стоянке, откуда потом добираются до места назначения либо пешком, либо на общественном транспорте", - пишут в ГУВД.

Напомним, что ситуация резко обострилась после трагедии 4 июня в Юнусабадском районе Ташкента, где автомобиль сбил троих подростков, один из них скончался на месте.

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Водитель автомобиля "Нексия-3" перепутала педали газа и тормоза, в результате чего совершила наезд на подростков А.Г., С.И. и С.Я., которые стояли у обочины внутриквартальной дороги. В результате А.Г. скончался на месте. Еще один подросток находится в больнице в стабильном состоянии. Третьего мальчика осмотрели амбулаторно и отпустили домой.