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Фонтан на площади имени В. И. Ленина (теперь площадь Мустакиллик) в Ташкенте

Фонтан на площади Мустакиллик в Ташкенте ждет капитальный ремонт

© Sputnik / Георгий Зельма
Общество
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У фонтана - капитальный ремонт. Хокимият сделает его более энергосберегающим.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Хокимият Ташкенте опроверг информацию о том, что знаменитый фонтан на площади Мустакиллик сносят, сообщается в Telegram-канале.

По словам хокимията, идет капитальный ремонт, так как фонтан потребляет в восемь раз больше электроэнергии, чем обычно - они работают над тем, чтобы сделать его более энергосберегающим.

"Фонтан не реставрировался со времени его постройки – а это больше 50 лет. На сегодняшний день, в нем имеются трещины, которые могут стать причиной попадания воды в линию метрополитена под ним", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в соцсетях стали ходить слухи о том, что фонтан на площади Мустакиллик начали сносить.

Напомним, в первый день мая в Узбекистане традиционно отмечают День фонтанов. Этот праздник появился в 2014 году. В Ташкенте основные мероприятия проходят в первой половине дня.

Теги:
город, музыкальные фонтаны, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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