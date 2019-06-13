Фонтан на площади Мустакиллик в Ташкенте ждет капитальный ремонт

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Хокимият Ташкенте опроверг информацию о том, что знаменитый фонтан на площади Мустакиллик сносят, сообщается в Telegram-канале.

По словам хокимията, идет капитальный ремонт, так как фонтан потребляет в восемь раз больше электроэнергии, чем обычно - они работают над тем, чтобы сделать его более энергосберегающим.

"Фонтан не реставрировался со времени его постройки – а это больше 50 лет. На сегодняшний день, в нем имеются трещины, которые могут стать причиной попадания воды в линию метрополитена под ним", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад в соцсетях стали ходить слухи о том, что фонтан на площади Мустакиллик начали сносить.

Напомним, в первый день мая в Узбекистане традиционно отмечают День фонтанов. Этот праздник появился в 2014 году. В Ташкенте основные мероприятия проходят в первой половине дня.