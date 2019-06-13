МГИМО в Ташкенте начнет прием документов уже на этой неделе

Абитуриенты поступающие на программы бакалавриата и магистратуры могут подать документы с 15 июня.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. С 15 июня филиал МГИМО в Ташкенте начинает прием документов. Об этом сообщает официальный сайт филиала.

с 15 июня по 1 июля можно подать документы по направлению бакалавриата "Бизнес-информатика", а с с 15 июня по 20 июля - на программы магистратуры "Юриспруденция" и "Бизнес-информатика".

С полной информацией и списком требований вы можете ознакомиться по ссылке.

Напомним, что недавно ректор МГИМО Анатолий Торкунов рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан как принималось решение об открытии филиала в столице Узбекистана. На Международном форуме выпускников МГИМО Торкунов рассказал, что в первую очередь принималась в расчет необходимость республики Узбекистан в квалифицированных кадрах. Для эффективного привлечения инвестиций очень важно иметь грамотных профессионалов в сфере юриспруденции, которые сумеют работать и решать те задачи, о которых сегодня так подробно говорили на инвестиционных сессиях.