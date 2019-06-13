В Узбекистане увеличат площадь охраняемых природных территорий

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Власти Узбекистана намерены увеличить площадь охраняемых природных территорий до 12% от территории всей страны, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".
Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Но за последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба.
Сейчас там, где это возможно, ведутся работы по возрождению водной среды, а в более проблемных местах сажают деревья. За последние годы Узбекистан, Казахстан и сопредельные государства достигли больших успехов в разработке систем мониторинга лесного хозяйства и обязались провести широкомасштабную работу по восстановлению лесных ландшафтов.