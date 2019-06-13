В Узбекистане увеличат площадь охраняемых природных территорий

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Власти Узбекистана намерены увеличить площадь охраняемых природных территорий до 12% от территории всей страны, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Кроме того, в рамках реализации утвержденной правительством Стратегии по сохранению биологического разнообразия на 2019-2028 годы планируется посадить деревья на территории Аральского моря. Площадь леса, который покроет осушенное дно, должна составить 1,2 миллиона гектаров.

Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Но за последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба.

Сейчас там, где это возможно, ведутся работы по возрождению водной среды, а в более проблемных местах сажают деревья. За последние годы Узбекистан, Казахстан и сопредельные государства достигли больших успехов в разработке систем мониторинга лесного хозяйства и обязались провести широкомасштабную работу по восстановлению лесных ландшафтов.