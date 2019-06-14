"Легкий рестайлинг": хокимият Ташкента представил обновленный герб города

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В хокимияте Ташкента прокомментировали обновленный вариант герба города.
В пресс-службе столичной администрации отметили, что работа дизайнера Юлии Затуловской, победившая в конкурсе на создание нового герба, была отклонена.
Нынешний логотип Ташкента – переработанный старый вариант, утвержденный в 1997 году.
Как подчеркнули в хокимияте, специалисты провели "легкий рестайлинг и осовременили элементы".
Основа герба - круглый щит, на котором изображены распахнутые ворота, дерево, горы, виноград и цветы хлопка. Сохранен и девиз города: KUCH ADOLATDADIR ("Сила — в справедливости").