"Легкий рестайлинг": хокимият Ташкента представил обновленный герб города

Столичная администрация решила не отказываться от старого логотипа узбекской столицы.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В хокимияте Ташкента прокомментировали обновленный вариант герба города.

В пресс-службе столичной администрации отметили, что работа дизайнера Юлии Затуловской, победившая в конкурсе на создание нового герба, была отклонена.

Нынешний логотип Ташкента – переработанный старый вариант, утвержденный в 1997 году.

Как подчеркнули в хокимияте, специалисты провели "легкий рестайлинг и осовременили элементы".

Основа герба - круглый щит, на котором изображены распахнутые ворота, дерево, горы, виноград и цветы хлопка. Сохранен и девиз города: KUCH ADOLATDADIR ("Сила — в справедливости").