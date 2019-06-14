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Министр народного образования Шерзод Шерматов

Шерзод Шерматов заступился за директоров "престижных" школ

Sputnik / Стрингер
Общество
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Глава Министерства народного образования высказал мнение относительно нападок на директоров "престижных" школ.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заступился за директоров "престижных" школ. 

В публикации на своей странице в Facebook Шерматов отметил, что высокий спрос на некоторые школы напрямую связан с работой их директоров. По его словам, "престижные" образовательные учреждения всегда проверяли более дотошно, стараясь найти в их деятельности как можно больше проблем, — чтобы в будущем "можно было "попросить" кого-то устроить".

"Существующие положение и порядок финансирования устроены так, что при желании любого директора "престижной" школы можно посадить. Поэтому они и устраивали "позвоночников", — заявил министр. 

По его словам, руководители "престижных" ташкентских школ получают около 2,5 миллиона сумов в месяц, что в 10-15 раз меньше, чем в частных школах. Однако нагрузки и стресса — гораздо больше, отметил он. 

"Я далек от мысли, что все директора этих школ кристально чистые ангелы. Но, безусловно, эти директора внесли свой вклад в достижение высоких результатов этих школ, поэтому все и стремятся в эти школы, перегружая их", — написал министр и добавил, что "хотя бы за это их нужно оберегать".

Шерматов Шерзод - Министр народного образования Узбекистана
Международный пресс-клуб РУз
Шерзод Шерматов объяснил новый порядок приема в школы
По мнению министра, если в стране не будут создаваться достойные условия для работы директоров "престижных" школ, если их будут только наказывать, то они уйдут в другие сферы или в частные школы. А за ними, отметил Шерматов, последуют учителя, которых устраивали прежние условия. 

Проблемы, накопленные в стране за несколько десятилетий, невозможно решить в короткие сроки, отметил министр. Но ситуация постепенно меняется. Так, Шерматов напомнил, что впервые за годы независимости, за счет сильной политической воли президента, были в два этапа повышены зарплаты учителям и сотрудникам школ, и работа в этом направлении продолжится — в рамках реализации Концепции развития народного образования до 2030 года.

Пока государственный бюджет не может покрыть все расходы школ — из-за того, что более половины экономики республики находится в теневом секторе. В настоящее время расходы на школьное образование составляют 16% госбюджета, это 2,9 миллиона сумов на ученика в год (246 тысяч в месяц). По словам Шерматова, в частных столичных школах родители в месяц отдают в десять раз больше, а в международных (BritishSchool,TIS и так далее) — и вовсе в 50-70 раз. 

Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов подарил книги школе №22
© Facebook / Sherzod Shermatov
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"Поэтому они могут себе позволить платить такие высокие зарплаты директорам и педагогам", — заявил Шерматов.

По его словам, если госбюджет сможет охватить всю реальную экономику, в том числе теневую, это позволит увеличить финансирование государственных школ в два раза. 

"Но для этого требуется определенное время. Надеюсь, к этому обязательно придем. В краткосрочном плане нам нужно сделать все возможное, чтобы квалифицированным директорам школ было выгодно и легче работать легально, чем нелегально. Без нормальной зарплаты руководящим работникам все разговоры об искоренении коррупции будут оставаться только разговорами", — написал глава министерства.

Уже потом, по его словам, можно будет "смело требовать" от них декларацию о доходах и усилить общественный надзор со стороны наблюдательных советов и СМИ в части соблюдения антикоррупционного законодательства.

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Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
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Кроме того, Шерматов отметил, что управленческий опыт директоров успешных школ будет передаваться директорам менее успешных и новым кадрам.

"Поэтому мы считаем важным сохранять их в системе государственного образования и создать условия для продуктивной деятельности и легальной мотивации, — написал он. — Если мы будем их только наказывать (сажать!), мы можем добиться того, что мы потеряем и эти немногочисленные отличные кадры".

В конце Шерматов отметил, что существующую систему создавала не новая команда министерства, однако ей "приходится ее менять, в том числе путем таких не очень популярных решений".

Он также обратил внимание на то, что есть много людей, которые превращали поступление в школу в "бизнес" и зарабатывали на этом.

"Естественно, что они будут всячески саботировать эти изменения, в том числе путем подставок с умышленной "утечкой" недостоверных сведений по суммам", — написал Шерматов.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о введении дифференцированной платы за прием в различные школы Ташкента. Министерство народного образования ее опровергло.

Теги:
Шерзод Шерматов, Министерство народного образования Узбекистана, Образование, школы, Узбекистан



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