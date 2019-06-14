Сейм Латвии поддержал снос памятника победы над фашистами

Парламент поддержал петицию, в которой памятник назван "оскорблением для всего латышского народа".

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Парламент Латвии поддержал петицию о сносе памятника освободителям в Риге, сообщает Sputnik Латвия.

Петиция была опубликована на портале Manabalss в сентябре 2017 года, однако необходимое количество подписей (11834 на момент публикации – прим. ред.) набралось только в марте этого года. Демонтаж памятника, посвященного освобождению Латвии от фашистов, поддержало 45 депутатов, 30 высказались против.

По словам автора петиции Угиса Полиса, памятник напоминает латышам о десятилетиях советской "оккупации" и является пропагандой Кремля. Одной из причин для сноса он называет тот факт, что праздник 9 Мая жители отмечают слишком буйно.

Напомним, в годы войны весь прибалтийский регион стал полигоном для отработки технологий массовых казней, а местные националисты возглавляли процесс. В Латвии крупнейшим лагерем был "Саласпилс", также известный как детский лагерь смерти. Для нужд немецкой армии фашисты выкачивали кровь из маленьких пленников.

"То, что памятник победы все еще стоит в столице Латвии, это плевок в лицо всем латышам и бывшим латышским солдатам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов и чтобы в Латвии не было никаких признаков коммунизма и социализма!" – говорится в тексте обращения.

Одобрив петицию, парламент нарушает пункт 13 соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвии. Положение документа обязывает латвийскую сторону обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений. По мнению Полиса, если Латвия нарушит запрет о сносе памятника, то "ничего плохого не случится".

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​Раньше обсуждение петиций националистов относительно памятника освободителям тормозилось на уровне комиссий и заключений МИД Латвии, но в этот раз дело зашло дальше обычного. В четверг, 13 июня, Сейм подал коллективное заявление на демонтаж монумента победы в Парламентскую комиссию по иностранным делам и Комиссию по образованию, культуре и науке.