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Железнодорожники ведут работы по подводу путей к Крымскому мосту

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

© Youtube / Video
Общество
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Путь будет использоваться для строительства второй железной дороги, которая откроется уже в декабре.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Строители соединили рельсы первого из двух железнодорожных путей Крымского моста, сообщает информационный центр "Крымский мост".

Длина колеи составляет 19 километров. Этот путь строители планируют использовать как технологический: по нему будут перевозить грузы на участки, где идет строительство железной дороги через Керченский пролив.

Крымский мост через Керченский пролив
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – "Тамань" и "Керчь", – говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, в скором времени состоится финальная стыковка рельс второго пути, затем их подготовят к началу перевозок. Он также отметил, что строительство идет с небольшим опережением.

Продажа билетов на первые поезда начнется в сентябре этого года, а уже 8 декабря пассажиры смогут проехать по Крымскому мосту, заявил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко.

Крымский мост – самый протяженный в Европе. Его длина составляет 19 километров. В мае прошлого года мост открыли для автомобилей. За первый год работы через Керченский пролив по нему проехало пять миллионов машин.

Теги:
Железная дорога, Крымский мост, Крым, Крым, Россия, Россия



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