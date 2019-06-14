Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Путь будет использоваться для строительства второй железной дороги, которая откроется уже в декабре.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Строители соединили рельсы первого из двух железнодорожных путей Крымского моста, сообщает информационный центр "Крымский мост".

Длина колеи составляет 19 километров. Этот путь строители планируют использовать как технологический: по нему будут перевозить грузы на участки, где идет строительство железной дороги через Керченский пролив.

"Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – "Тамань" и "Керчь", – говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, в скором времени состоится финальная стыковка рельс второго пути, затем их подготовят к началу перевозок. Он также отметил, что строительство идет с небольшим опережением.

Продажа билетов на первые поезда начнется в сентябре этого года, а уже 8 декабря пассажиры смогут проехать по Крымскому мосту, заявил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимир Резниченко.

Крымский мост – самый протяженный в Европе. Его длина составляет 19 километров. В мае прошлого года мост открыли для автомобилей. За первый год работы через Керченский пролив по нему проехало пять миллионов машин.