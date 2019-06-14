Грибы и лава: какие натуральные продукты могут заменить опасный пластик

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik, Алексей Долгин. На фоне экологической катастрофы, которая охватила наш мир в результате использования пластика, BBC предлагает обратить внимание на природные альтернативы "белому" мусору.
Несмотря на то, что полиэтиленовые пакеты и трубочки для напитков представляют собой серьезную угрозу экологии, основная проблема заключается в нас – мы слишком много полагаемся на пластиковые изделия.
Пластик есть везде – от транспорта, на котором мы ездим, до упаковки продуктов, которые мы едим. Чтобы решить эту проблему, необходимо изменить сам материал.
Каменная вата
Если постараться, можно превратить один из самых распространенных ресурсов в мире в действительно полезный и устойчивый материал.
Речь идет о каменной вате. Ее изготавливают из природных магматических пород (которые образуются после охлаждения лавы) и побочного продукта сталеплавильного производства (шлака). Эти два ингредиента расплавляют и превращают в волокна, напоминающие сахарную вату.
За последние несколько лет каменная вата обрела популярность среди эко-архитекторов и дизайнеров. Этот материал использовали при строительстве одной из крупнейших европейских арен – стадиона O2 в Лондоне – и здании аэропорта Гонконга.
Микотекстура
Вы знали, что грибы могут использоваться не только в качестве добавки к равиоли или рагу? Оказывается, они способны заменить полистирол (из него делают стаканчики для йогурта), защитную упаковку, средства изоляции, предметы мебели и даже товары из кожи.
Так, американская компания Evocative Design использует корневую часть грибов – мицелий – в качестве связующего вещества для скрепления деревянных панелей или создания огнеупорных упаковок.
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Мицелий легко вырастить в сельскохозяйственных отходах. Материалу можно придать любую форму, создавая таким образом естественные полимеры, имеющие свойства очень прочного клея.
Понятно, что лисички и шампиньоны куда лучше подходят для пиццы, нежели для штукатурки, однако грибы – материал будущего.
Эко ДСП
На самом деле, панели из прессованных щепок и смолы, которые применяются при изготовлении мебели по всему миру, не имеют будущего в "зеленом" мире.
Во всем виноват клей, который связывает деревянные волокна. Он содержит формальдегид - бесцветный, легковоспламеняющийся, сильно пахнущий химикат и канцероген, который раздражает дыхательные пути. Да-да, ваша полка из Ikea из искусственного дерева выделяет токсичные вещества прямо у вас в комнате.
Добыча нефти, необходимой для производства пластика, несет в себе разрушительные последствия для экологии. Но использование самого пластика еще опаснее: токсичные химические вещества, которые в нем содержатся, попадают в продукты питания, напитки и грунтовые воды.
Переработка пластмассы лишь замедляет "путешествие" на мусорные свалки или в океан, где материал просто развалится на маленькие фрагменты, но никогда не разложится.
По подсчетам специалистов, к 2030 году на свалках и в океанах окажутся 111 миллионов тонн пластика. Переработка отходов, безусловно, шаг в правильном направлении, однако чтобы действительно решить эту проблему, мы должны найти альтернативы пластику и использовать возобновляемые ресурсы.