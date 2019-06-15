Генпрокуратура встала на защиту обманутых хокимиятом Андижана женщин

В мае этого года группа женщин из Андижана выступила с заявлением о том, что к приезду в регион президента их заселили в обещанные коттеджи, а затем попросили освободить помещение, заявив, что им положены только квартиры, да и те в рассрочку.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана обвинила сотрудников хокимията Андижана в злоупотреблении служебными полномочиями и в "притворстве" при выделении жилья нуждающимся гражданам, сообщает пресс-служба ведомства.

После громкого скандала, разразившегося в конце мая этого года в Андижане, ситуация была взята на контроль Генеральной прокуратурой республики.

В ходе изучения всех обстоятельств произошедшего, сотрудники прокуратуры установли, что на массиве Ходжаабад Ходжаабадского района Андижанской области для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан были возведены 592 коттеджа. В феврале-марте 2019 года ответственными лица хокимията области шести нуждающимся в жилье работницам ООО "Мустакиллик тикувчилик мажмуаси" (Тиллаева Х., Рахимова М., Бакирова Ш., Эрматова Х., Абдувалиева З., Ходжиматова Д.) даны обещания о том, что им будут выделены по одному коттеджу в качестве подарка. После этого на телеканале "Узбекистон-24" при участии вышеназванных работниц продемонстрированы сюжеты о том, что им предоставлены коттеджи, а 16 мая они вместе с семьями были заселены в новые дома.

Все это происходило в преддверии визита главы государства Шавката Мирзиёева в Андижанскую область. Однако сразу после отъезда президента обратно в Ташкент "подарок" остался только у одной из жительниц города - пять других женщин были выселены из коттеджей под предлогом, что позднее им будут выделены квартиры в строящихся многоэтажных домах.

Кроме того, установили следователи, после обращений потерпевших 22 мая 2019 года со стороны предприятия "Мустакиллик тикувчилик мажмуаси" за счет их заработной платы и прибыли предприятия переведены первоначальные взносы для приобретения квартир в четырехэтажных домах.

"Изучение показало, что ответственные лица хокимията Андижанской области пообещав пяти нуждающимся работницам предоставления коттеджей, добились дачи ими об этом интервью, заселили их в коттеджи в качестве хозяев, но в конечном итоге, не выделив им коттеджей допустили притворность. По итогам изучения Генеральной прокуратурой внесено представление хокиму Андижанской области о незамедлительном решении вопроса дисциплинарной ответственности виновных лиц и принятии мер по предотвращению подобных случаев", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Напомним, что на брифинге в Андижане глава города, отвечая на вопрос журналов о сложившейся ситуации, обвинил потерпевших в спекуляции и давлении на власти через социальные сети и СМИ для необоснованного получения большей, чем им полагается, жилплощади.