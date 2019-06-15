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В Самарканде два детских сада открылись после ремонта

© Мансур Хасанов
Общество
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Более двухсот детей смогут быть устроены в дошкольные учреждения.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Два дошкольных учебных заведения сданы в эксплуатацию после капитального ремонта, сообщает СТВ.

Более двухсот детей смогут быть устроены в дошкольные учреждения.

Одно из зданий было построено в 1962 году. На капитальный ремонт было потрачено размере 1 млрд. 350 млн. сумов и  225 миллионов сумов ушло на покупку мебели и мягкого инвентаря. Средства были выделены из городского бюджета.

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Капремонт прошел и в ДОУ №64, расположенном в сходе "Рудаки". Капитальный ремонт выполнялся за деньги местных спонсоров.

В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Пресс-служба МДО Узбекистана
В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Недавно Министерство юстиции Узбекистана напомнило, кто имеет право на льготы при устройстве ребенка в детский сад. Так, льготы предоставляются: детям лиц с ограниченными возможностями, детям из семей с тремя и более детьми, детям военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, детям студентов и педагогов.

Кроме того, попасть в детсад вне основной очереди могут дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, переведенные из других учреждений, а также дети, братья или сестры которых являются воспитанниками этого учреждения.

Теги:
Самарканд, Самарканд, детские сады, детский сад



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