На учениях в Чирчике задействовали "афганскую" модификацию танка Т-62

Узбекистанцы отрабатывали задачи по форсированию рек по дну.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Будущие командиры танковых подразделений сухопутных войск Узбекистана использовали танки Т-62М в ходе учений в Чирчике. Об этом сообщает журнал "Слово и Дело".

Военные на вододроме чирчикского высшего командно-инженерного училища тренировались в форсировании рек по дну.

Во время тренировок в Чирчике помимо специальной воздухозапитывающей трубы на командирском люке дополнительно установили трубу-лаз, с помощью которой в случае возникновения ЧС можно было бы эвакуировать экипаж танка.

На постсоветском пространстве лишь ВС Узбекистана по-прежнему используют эти танки. Т-62М был создан в 80-е годы с учетом опыта приобретенного в ходе применения бронетехники в афганском конфликте.