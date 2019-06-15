Мирзиёев: доверие между народами разных стран - основа безопасности

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Он отметил, что страны Азиатского континента сталкиваются с серьезными вызовами. Это, прежде всего, проблемы экологии, демографии, миграции, низкого уровня жизни и образования, которые становятся питательной почвой для распространения идеологии экстремизма и терроризма.

"Сегодня мир переживает кризис доверия. А ведь доверие между странами и народами является важнейшим условием обеспечения безопасности и устойчивого развития. Для преодоления этого кризиса в первую очередь требуется создание благоприятных условий для развития человеческого капитала", - подчеркнул президент.

По словам лидера республики, фундаментальная основа безопасности - доверие.

Президент обратил внимание на то, что Узбекистан приветствует мирные переговоры в любом формате. Мирзиёев считает, что урегулирование ситуации в Афганистане и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроют новые стратегические возможности для всего континента.

Одними из важных факторов стабильности, на его взгляд, это формирование условий для реализации потенциала молодежи, противодействие ее радикализации и расширение доступа к качественному образованию.

По инициативе Мирзиёева была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность", разрабатывается Международная конвенция о правах молодежи. В этой связи глава Узбекистана отметил готовность взять на себя роль координатора в области научного, образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В Узбекистане также считают, что необходимо активизировать контакты по линии народной дипломатии, в том числе посредством организации форумов в области туризма. По словам президента, это "однозначно будет способствовать повышению доверия и улучшению взаимопонимания между народами".

Кроме того, Мирзиёев предложил наладить диалог по вопросам сохранения межрелигиозного согласия. По его мнению, эффективной платформой для этого могли бы стать Международный центр исламской цивилизации в Ташкенте и Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари в Самарканде.