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Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

Ташкент и Ангрен связал новый маршрут

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Дорога занимает два часа. Билет стоит пять тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Между Ташкентом и Ангреном с 12 июня курсирует пассажирский поезд, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Состав ежедневно отправляется с вокзала "Ташкент-Южный" в 18:30 вечера, с вокзала "Ангрен" — в 07:09 утра.

Новый вокзал в Ангрене
УзА
Новый вокзал в Ангрене

Дорога занимает два часа. Поезд останавливается на станциях "Туйтепа", "Озодлик", "Ахангаран" и "Аблик". Билет стоит пять тысяч сумов.

Вокзал в Ангрене, сблизивший Ташкент и Ферганскую долину, открылся недавно. Первого июня его посетил президент республики Шавкат Мирзиёев. 

Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен
Шавкат Мирзиёев посетил Ангрен

Напомним, в конце мая в Узбекистане открылась новая железнодорожная станция "Сурханабад" на границе с Туркменистаном. Ожидается, что она поможет развивать частное предпринимательство.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, транспорт, движение поездов, электропоезд, Поезд, Ангрен



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