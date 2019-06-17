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Информационное табло на остановке в Ташкенте

В Ташкенте начали устанавливать электронные табло на остановках

© tshtx.uz
Общество
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Теперь табло работает при любых погодных условиях, а точность информации облегчит жизнь пассажирам.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. В Ташкенте начали установку новых LED-табло на остановках, сообщает "Тошшахартрансхизмат".

"Отображающие расписание передвижения автобусов табло данного типа работают при любых погодных условиях, а точность отображаемой информации, безусловно облегчит передвижение пассажиров", – говорится в сообщении.

Также известно, что мобильное приложение TashBus теперь обновлено и теперь одновременно работает и на Android и IOS. 

Автобусные остановки в Ташкенте оснастят электронными табло >>

Напомним, в 2019-2021 годах остановки общественного транспорта модернизируют под единую концепцию. Остановки будут приспособлены для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, остановки будут оснащены Wi-Fi и электронными табло, которые будут показывать, сколько осталось до прибытия следующего автобуса.

Новые автобусы, остановки и вокзалы: положение о Фонде развития транспорта >>

"Тошкент транспорти" внедрит на автомобильных парковках систему учета и приема оплаты при въезде (выезде).

Также появится единый центр по управлению парковочным пространством узбекской столицы.

 

Теги:
информационное табло, табло, город, остановки, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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