Байкеры помогли застрявшей на дороге в Чимган семье с двумя детьми

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Байкеры пришли на помощь застрявшей паре на дороге между Чимганом и Чарваком. Об этом сама девушка сообщила в Facebook в группе "Водители Ташкента".
"Сегодня случилось ЧП с машиной, застряли прямо на дороге. Пока муж ходил искать воду для машины, на помощь подоспели байкеры. Хочу поблагодарить их за человечность!", - написала девушка.
По ее словам, байкеры перекрыли дорогу, чтобы автомобиль мог развернуться, а также позаботились о детях и отдали свою воду для них.
"Как хорошо, что много еще добрых людей среди нас! Если вы есть в группе - спасибо вашим родителям за воспитание!", - добавила девушка.
Данный пост набрал более тысячи лайков в группе "Водители Ташкента", а люди в комментариях не перестают радоваться такому доброму поступку байкеров.
"Наши люди самые лучшие", - написала одна из комментирующих.
Другие же добавили, что байкеры действительно очень добрые на дорогах Узбекистана, а именно этим байкерам уже показали сообщение девушки и они уже ответили, что им "очень приятно".