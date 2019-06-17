Байкеры помогли застрявшей на дороге в Чимган семье с двумя детьми

Есть еще добрые люди в этом мире - байкеры спасли пару, которая застряла с детьми на дороге и дали им воды.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Байкеры пришли на помощь застрявшей паре на дороге между Чимганом и Чарваком. Об этом сама девушка сообщила в Facebook в группе "Водители Ташкента".

"Сегодня случилось ЧП с машиной, застряли прямо на дороге. Пока муж ходил искать воду для машины, на помощь подоспели байкеры. Хочу поблагодарить их за человечность!", - написала девушка.

Facebook Байкеры помогли паре с детьми, застрявшими на дороге в Чимгане

По ее словам, байкеры перекрыли дорогу, чтобы автомобиль мог развернуться, а также позаботились о детях и отдали свою воду для них.

"Как хорошо, что много еще добрых людей среди нас! Если вы есть в группе - спасибо вашим родителям за воспитание!", - добавила девушка.

Данный пост набрал более тысячи лайков в группе "Водители Ташкента", а люди в комментариях не перестают радоваться такому доброму поступку байкеров.

"Наши люди самые лучшие", - написала одна из комментирующих.

Другие же добавили, что байкеры действительно очень добрые на дорогах Узбекистана, а именно этим байкерам уже показали сообщение девушки и они уже ответили, что им "очень приятно".