Стали известны регионы Узбекистана с самым большим уровнем безработицы

Уровень безработицы за первый квартал 2019 года составил 9,4% экономически активного населения Узбекистана, что уже гораздо меньше, чем в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В настоящее время 1 миллион 400 тысяч граждан являются официально безработными. Об этом со ссылкой на главу минтруда сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным Министра занятости и труда Республики Узбекистан Шерзода Кудбиева уровень безработицы за первый квартал 2019 года составил 9,4% экономически активного населения Узбекистана, что на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Наиболее высокий уровень безработицы, составляющий 9,7% за истекший период был зарегистрирован в Республике Каракалпакстан, Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях. Количество населения, нуждающегося в трудоустройстве, составило 1 391,1 тысяч лиц.

Самая весомая категория безработных в возрасте до 30 лет, то есть наибольший уровень безработицы отмечается среди молодежи - 15,3% (за аналогичный период прошлого года - 9,7%). женская безработица составила 13,0%.

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В настоящее время численность трудоспособного населения составляет 18 954 тысячи человек (рост на 1,0%), численность занятых составляет 13 376 000 человек (рост на 1,3%). Численность занятых в официальном секторе экономики составило 5 403 тыс. человек (рост на 3,4%), доля официальной занятости от общей занятости составило 40,5%.

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Занятые в неформальном секторе экономики - 7 964 тыс. (59,5%), в том числе работающих за рубежом - 2 365,4 тыс. человек.