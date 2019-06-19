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Сотрудники МЧС Узбекистана вызволили корову из колодца

МЧС Узбекистана спасли корову, упавшую в колодец

© МЧС Узбекистана
Общество
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Для того, чтобы спасти корову, сотрудники соорудили специальный "ручной кран".

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. В Сурхандарьинской области МЧС Узбекистана вызволили корову из колодца, сообщается на сайте.

"17 июля с.г. в 16:30 утра оперативному дежурному Управления по чрезвычайным ситуациям Сурхандарьинской области, поступил звонок от гражданина М.Х., проживающего по улице Марифат район Термез с просьбой помочь вытащить упавшую в колодец корову", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС Узбекистана вызволили корову из колодца
© МЧС Узбекистана
Сотрудники МЧС Узбекистана вызволили корову из колодца

Ради этого группа узбекских спасателей немедленно выехала на место происшествия и снарядили на месте специальный "ручной кран", после чего успешно вызволили корову из колодца и передали местной службе ветеринарии.

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Напомним, это не первый случай, когда узбекские сотрудники МЧС спасают животных. Так, в январе сотрудники спасли бродячую собаку, которая застряла в водном трубопроводе, проходящем через село Чоткупир. 

Теги:
спасатели, спасение, МЧС Узбекистана, МЧС, Узбекистан, Узбекистан, корова



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