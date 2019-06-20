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Очередь. Иллюстративное фото

Родители не смогли устроить детей в школу через Центры госуслуг

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Общество
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Произошел сбой в системе оформления детей в общеобразовательные учебные заведения.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Сегодня наблюдался сбой в системе оформления детей в общеобразовательные учебные заведения, сообщает канал Агентства государственных услуг.

Многие родители не могли подать заявления на прием ребенка в школу.

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Как говорится в сообщении специалисты Агентства государственных услуг  оперативно устранили неполадки. Сейчас все Центры госуслуг столицы готовы принимать документы для оформления детей.

Агентство государственных услуг принесло свои извинения за причинённые неудобства.

Порядок приема детей в школы Ташкента через центр госуслуг
© Центр правовой информации
Как устроить ребенка в школу - инструкция
В центре напомнили, что для подачи документов в школы через Центры госуслуг необходимо предоставить лишь паспорта родителей и свидетельство о рождении ребенка.

Недавно министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что Свыше 28 тысяч детей вынуждены учиться в других школах, несмотря на то, что они живут в микрорайонах "престижных" школ.

Теги:
дети, родители, школьная форма, школьники, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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