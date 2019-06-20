Родители не смогли устроить детей в школу через Центры госуслуг

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Сегодня наблюдался сбой в системе оформления детей в общеобразовательные учебные заведения, сообщает канал Агентства государственных услуг.
Многие родители не могли подать заявления на прием ребенка в школу.
Безопасность в школах Узбекистана могут доверить Huawei >>>
Как говорится в сообщении специалисты Агентства государственных услуг оперативно устранили неполадки. Сейчас все Центры госуслуг столицы готовы принимать документы для оформления детей.
Агентство государственных услуг принесло свои извинения за причинённые неудобства.
Недавно министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что Свыше 28 тысяч детей вынуждены учиться в других школах, несмотря на то, что они живут в микрорайонах "престижных" школ.