Родители не смогли устроить детей в школу через Центры госуслуг

Произошел сбой в системе оформления детей в общеобразовательные учебные заведения.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Сегодня наблюдался сбой в системе оформления детей в общеобразовательные учебные заведения, сообщает канал Агентства государственных услуг.

Многие родители не могли подать заявления на прием ребенка в школу.

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Как говорится в сообщении специалисты Агентства государственных услуг оперативно устранили неполадки. Сейчас все Центры госуслуг столицы готовы принимать документы для оформления детей.

Агентство государственных услуг принесло свои извинения за причинённые неудобства.

В центре напомнили, что для подачи документов в школы через Центры госуслуг необходимо предоставить лишь паспорта родителей и свидетельство о рождении ребенка.

Недавно министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что Свыше 28 тысяч детей вынуждены учиться в других школах, несмотря на то, что они живут в микрорайонах "престижных" школ.