Часов не наблюдают: жители норвежского острова откажутся от времени

Нет рабочего дня, нет дедлайнов, зато можно играть в футбол и рыбачить хоть в два часа ночи. Местный житель рассказал о том, как живут на необычном острове.

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Жители острова Соммарёй хотят присвоить своей малой родине статус первой в мире "зоны без времени", сообщает CNN.

Такое желание связано с необычным ритмом жизни местных жителей, который они ведут на протяжении многих поколений. Из-за особенностей смены дня и ночи на острове, здесь никто и никогда не смотрит на стрелки часов.

Соммарёй (Sommarøy), что в переводе означает "Летний остров", находится примерно в 200 милях к северу от Полярного круга. С ноября по январь здесь полярная ночь, а значит солнце не встает. Совсем.

Зато летом оно светит круглосуточно на протяжении 69 дней, и этот период небольшое население острова (около 300 человек) стараются использовать с максимальной пользой, занимаясь основным промыслом – рыболовством.

С данной инициативой на официальном уровне выступил местный житель по имени Кьелль Уве Хвединг. На очередном городском собрании активисты подписали петицию, желая присвоить острову статус первой в мире "зоны без времени".

"У нас постоянно дневной свет, и мы живем соответственно этому. Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться", – говорит Хвединг.

Недавно, 13 июня, Хвединг передал петицию представителю норвежского парламента и обсудил практические и правовые моменты. Если руководство страны одобрит это предложение, на острове не станет официальных часов работы, дедлайнов и прочих формальностей, имеющих временные рамки.