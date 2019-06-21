УрФУ проведет вступительные экзамены в Ташкенте

Представители Уральского федерального университета приедут в Ташкент, чтобы в течение четырех дней провести вступительные экзамены для граждан Узбекистана, желающих получить образование в России.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Уральский федеральный университет (УрФУ) с 1 по 4 июля проведет вступительные экзамены в Ташкенте, сообщили в пресс-службе вуза.

Тем, кто хочет жить в России и учиться в УрФУ , необходимо заранее зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента и заполнить анкету. Если есть необходимость записаться на конкретную дату, следует оставить заявку здесь . На тестирование нужно принести паспорт.

Чтобы стать студентом Уральского федерального университета, потребуется сдать экзамены не менее чем по трем предметам — в зависимости от выбранного направления обучения, среди которых один обязательный — по русскому языку. Как отметили в пресс-службе, для поступления на некоторые направления также нужно сдать экзамен по математике, физике или химии.

После успешного прохождения вступительных испытаний нужно предоставить комплект документов. Сделать это можно как лично (представителю вуза после экзаменов), так и позже — отправить их по почте.

Какие нужны документы:

одна копия удостоверения личности (внутреннего паспорта гражданина) и оригинал — для проверки подлинности данных;

две копии документа об образовании (аттестат об окончании 11 классов, диплом о среднем профессиональном или высшем образовании) и оригинал;

четыре фото 3х4 (каждую фотографию нужно подписать с обратной стороны, указать фамилию, имя и отчество полностью);

нотариально заверенные переводы документов на русский язык, если они не на русском (в том числе перевод печати, если она содержит слова не на русском языке).

гражданам Узбекистана необходимо предоставить копию свидетельства о своем рождении и копию свидетельства о рождении одного из родителей, рожденного в СССР, — чтобы была возможность поступить на бюджет в рамках программы соотечественников.

Экзамены пройдут по адресу: Ташкент, Ц6, проспект Амира Темура, 122в, Учебный центр ALFACOM. Они проводятся совершенно бесплатно, подчеркнули в вузе.

Уральский федеральный университет Университет готовит специалистов почти по всем техническим и гуманитарным направлениям, кроме медицинских и юридических направлений.

Узбекистан является одним из лидеров по количеству юношей и девушек, приезжающих учиться в Россию. Сейчас в РФ получают образование около 24 тысяч студентов из республики. В этом году число претендентов из Узбекистана на поступление в вузы России за счет средств бюджета РФ увеличилось до 8 тысяч против 5,8 тысячи в прошлом году.

В Узбекистане сейчас работают филиалы четырех российских вузов. В Ташкенте — МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, а в Алмалыке не так давно открылся филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Ведется работа над открытием филиалов еще шести российских вузов, среди которых — МГИМО и ВГИК.

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