Будни школы МФТИ: гранит науки, футбол и задачки после отбоя

С 9 по 21 июня в Московском физико-техническом институте работала первая смена летней Олимпиадной школы для учеников 7-8 и 10 классов. Новые знания в ней почерпнул и школьник из Узбекистана, оказавшийся в числе ребят из стран СНГ. В гостях у юных физиков-математиков побыла корреспондент Sputnik.

Sputnik, Лев Рыжков

Пока все обычные дети отдыхают после учебного года, одержимые наукой школьники продолжают совершенствоваться даже в летние месяцы. Так, в МФТИ уже седьмой год подряд съезжаются талантливые ученики со всей России, а также из других стран, чтобы не только весело, но и с пользой провести время.

Самый трудный вуз

Хотя в официальном наименовании МФТИ и называется Московским институтом, большая часть его корпусов расположена в подмосковном городе Долгопрудный. При ближайшем рассмотрении комплекс напоминает живописный парк, а также очень похож на Новосибирский Академгородок.

Алексей Малеев, проректор МФТИ по международным программам и цифровым инновациям, подтверждает возникшие ассоциации. После войны руководство СССР решило создать на территории поселка Дирижаблестрой (так тогда назывался Долгопрудный) советский аналог Кембриджа. А Академгородок в Новосибирске построили уже потом. Образцом стал как раз МФТИ.

Sputnik / Игорь Лекаркин Здание МФТИ

Студент Физтеха (так неофициально называют МФТИ) – высокое звание. Это самый трудный для поступления вуз России, с наивысшим проходным баллом по ЕГЭ. В 2017 году он даже опередил по этому показателю многолетнего лидера — МГИМО. Вполне закономерно, что именно в МФТИ учились и преподавали лауреаты Нобелевской премии.

Летом в Физтех съезжаются школьники — победители олимпиад, будущая интеллектуальная элита своих стран. В первой смене этого года, помимо россиян ребята из Узбекистана, Беларуси, Казахстана и даже Сингапура. Всего за семь лет существования этого проекта через летнюю Олимпиадную школу МФТИ прошли дети из пятнадцати государств.

"Однажды к нам приехала девушка из Великобритании, очень толковая и одаренная, — вспоминает Алексей Малеев. — Она хорошо говорит по-русски, родилась в русскоязычной семье. Сразу же спросила: "Сколько у вас смен?" Сейчас у нас три летние смены, а тогда было две. Девушка тут же захотела остаться на обе. Думаю, если бы у нас было шесть смен подряд, она бы осталась на все".

С некоторыми научными школами в бывших республиках СССР у МФТИ сложилось давнее и прочное сотрудничество.

"Мы давно и плодотворно работаем с Самаркандским университетом, — рассказывает преподаватель математики Михаил Подаев. — Вместе проводили научные конференции. Там хорошая научная школа и математике уделяется большое внимание. Есть очень хорошие, интересные школы в Беларуси и Казахстане. Одаренные юные математики приезжали к нам из Тирасполя".

Смена единомышленников

По словам проректора, в этом году МФТИ рассчитывает принять на летние смены олимпиадной школы около 900 одаренных школьников. Желающих оказаться в Долгопрудном гораздо больше — около двух тысяч, — но берут не всех.

Sputnik / Игорь Лекаркин Учащиеся во время занятий

"У нас есть входное заочное тестирование, впрочем, достаточно простое. Претенденту нужно не столько продемонстрировать высокий уровень знаний, сколько желание заниматься наукой. Можно спросить кого-нибудь о решении, поискать ответ в учебнике. Главное – решить эту задачу и прислать ответ в течение определенного срока", — пояснил Малеев.

Узбекистан в этой смене представлял десятиклассник Егор Лабарешных из Ташкента.

"Вообще-то, я учусь в гуманитарном лицее с уклоном на английский язык, — рассказывает Егор. – Так получилось, что я увлекаюсь точными науками – физикой, математикой, — но и гуманитарные дисциплины люблю, например, историю. Мои знакомые, приезжавшие в эту школу, были очень довольны и рассказывали мне, как здесь классно, как готовят к поступлению в вуз. Я тоже решил попробовать сюда приехать: зарегистрировался на сайте, прошел тестирование и вот я здесь".

Sputnik / Игорь Лекаркин Егор Лабарешных

Атмосфера школы Егору понравилась, а обстановка приятно удивила.

"Первое время все мне казалось непривычным: современные корпуса, большие аудитории, зеленый кампус. А когда я зашел в столовую, то услышал разговоры про числа и частицы – это было очень странно. Зато здесь я встретил много единомышленников, а такое бывает нечасто", — признается школьник.

Свободного времени у Егора мало. Из комнаты в общежитии он выходит в восемь утра, а возвращается в девять вечера – к самому отбою.

Новые решения сложных задач

Учеба занимает шесть часов в день или, как говорят в институте, три пары. Две обязательных, одна – факультативная, по выбору каждого учащегося. Есть и домашние задания, только в отличие от обычной школы, здесь его не выполняют в тетрадке, которую сдают на проверку.

"Наши домашние задания сдаются очно, – поясняет Алексей Малеев. – Ученик должен подойти к преподавателю сам и рассказать о решении. Очная форма очень важна, ведь в ходе беседы можно обратить внимание ребенка на логические ошибки в решении. Учитель подсказывает, как правильно разобраться с задачей. А иногда нам школьники рассказывают что-то новое, чего мы даже не ожидали или не знали. Например, они предлагают нестандартное решение поставленной задачи".

Так, несколько лет назад один из учеников олимпиадной школы предложил новое решение знаменитой математической задачи Данцера-Грюнбаума, над которой долгие годы ломали голову лучшие умы.

В кампусе МФТИ есть все условия не только для занятий наукой. В плотном графике ребят остается время и для спорта. Мы, например, стали свидетелями футбольного матча между учениками и преподавателями. Есть в кампусе и полноценный бассейн.

Sputnik / Игорь Лекаркин Игра в футбол

Еще одна форма досуга — квесты, которые проводятся чуть ли каждый день.

Подросткам-математикам ничто человеческое не чуждо. Не сказать, чтобы олимпиадники хулиганили, но дисциплину порой нарушают. Например, решают математические задачки после отбоя.