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Автомобильная дорога в Ташкенте

Правила общения водителя с инспектором ДПС в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Остановив автомобиль, инспектор обязан представиться, показать служебное удостоверение, сообщить номер нагрудного знака и лаконично объяснить водителю причину остановки.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили участникам дорожного движения об их правах в рамках взаимоотношений с сотрудниками ДПС, а последним — об их обязанностях.

Сотрудник ДПС проверяет документы у водителя
© Sputnik / Евгений Одиноков
Когда инспектор ДПС в Узбекистане может остановить водителя - подробности
Остановивший автомобиль сотрудник ДПС должен представиться, показать служебное удостоверение, сообщить номер нагрудного знака и объяснить причину остановки. Водитель может не выходить из машины и снимать или записывать происходящее (фото, видео, аудио). С 1 июля появится еще одно право — не показывать документы сотруднику ДПС, у которого нет мобильной видеокамеры.

Автомобилист вправе знакомиться с показателями специального прибора, зафиксировавшего нарушение правил, требовать показать сертификат соответствия, а также давать разъяснения по факту правонарушения, участвовать в ходе внешнего осмотра транспортного средства или груза вместе с сотрудником ДПС, прямо на месте знакомиться с выпиской из дислокации о прохождении службы сотрудником ДПС на территории, где он был остановлен, требовать письменной информации о дислокации.

Водитель имеет право прочесть составленный в отношении него протокол об административном правонарушении, ознакомиться с документами дела об административном правонарушении, снимать с них копии за свой счет или же фотографировать их, а также обжаловать действия (бездействие) сотрудника ДПС, протокол об оформлении административного правонарушения и вынесенное постановление.

Теги:
Узбекистан, ДПС, водитель



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