Правила общения водителя с инспектором ДПС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана напомнили участникам дорожного движения об их правах в рамках взаимоотношений с сотрудниками ДПС, а последним — об их обязанностях.

Остановивший автомобиль сотрудник ДПС должен представиться, показать служебное удостоверение, сообщить номер нагрудного знака и объяснить причину остановки. Водитель может не выходить из машины и снимать или записывать происходящее (фото, видео, аудио). С 1 июля появится еще одно право — не показывать документы сотруднику ДПС, у которого нет мобильной видеокамеры.

Автомобилист вправе знакомиться с показателями специального прибора, зафиксировавшего нарушение правил, требовать показать сертификат соответствия, а также давать разъяснения по факту правонарушения, участвовать в ходе внешнего осмотра транспортного средства или груза вместе с сотрудником ДПС, прямо на месте знакомиться с выпиской из дислокации о прохождении службы сотрудником ДПС на территории, где он был остановлен, требовать письменной информации о дислокации.

Водитель имеет право прочесть составленный в отношении него протокол об административном правонарушении, ознакомиться с документами дела об административном правонарушении, снимать с них копии за свой счет или же фотографировать их, а также обжаловать действия (бездействие) сотрудника ДПС, протокол об оформлении административного правонарушения и вынесенное постановление.